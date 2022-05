Justine Henin à propos des Russes et Bélarusses interdits en Angleterre: «Je suis contre la décision de Wimbledon»

Roland-Garros n’interdira donc pas la participation des joueurs russes et bélarusses, comme en ont décidé Wimbledon et les tournois sur gazon anglais, mais Amélie Mauresmo, la nouvelle directrice du tournoi parisien, a clairement fait savoir qu’il y aurait « des sanctions » si des positions pro-Poutine étaient relevées. « Et on sera très vigilants… »