Bruxelles: le cambrioleur du Palais de justice arrêté

L’homme qui s’est introduit dans le Palais de justice de Bruxelles mercredi matin a été pris en flagrant délit et arrêté. C’est ce que dit le procureur général de Bruxelles. L’homme en question est né en 1999, mais on ne sait pas encore s’il était déjà connu de la police et de la justice.

Des sources au sein du Palais de justice rapportent que l’homme était en possession de certains des dossiers du ministère public lorsqu’il a été arrêté, mais le ministère public n’a pas encore pu le confirmer.