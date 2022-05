«David Goffin doit continuer sa reconstruction à travers le plaisir du jeu»

« J’étais très heureuse de voir David retrouver du plaisir sur le terrain et un niveau de jeu à Madrid », commente d’emblée Justine. « C’est là qu’on a envie de le voir, et ce plaisir de jouer, ça reste essentiel. J’avoue même avoir été un peu triste à la fin de son match : une victoire lui aurait fait plus de bien qu’à Nadal lui-même ! Ca a été vraiment une période complexe pour lui et j’espère vraiment qu’il est de retour. »