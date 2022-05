Justine Henin préface Roland-Garros: «N’enterrez surtout pas Rafael Nadal; Alcaraz, lui, va bousculer les codes» (vidéo)

Roland-Garros 2022 débute ce jeudi soir avec le tirage au sort. Justine Henin préface une édition « pour une fois très ouverte chez les messieurs et beaucoup moins chez les dames ». Ses favoris : Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal côté masculin, Iga Swiatek côté féminin. Une interview à découvrir en vidéo.

En plus d’une heure, rien que pour nous, Justine Henin a tracé les lignes de ce que devrait la prochaine édition de ce Roland-Garros qui débute enfin à nouveau dans des conditions normales, ce dimanche.

« Comme d’habitude, je parle beaucoup », sourit celle qui fêtera à la fois ses 40 ans (le 1er juin) et les 25 ans de son premier titre parisien chez les juniores (quatre autres suivront chez les grandes!), au micro de France-Télévisions. Mère de famille (Lalie a 9 ans et Victor 5), femme active au sein de son académie et d’une Fondation qu’elle vient de réorienter, la Rochefortoise reste une passionnée invétérée de tennis. Qu’elle « ne pratique plus que pour faire plaisir », qu’elle ne suit pas en tant que coach (« j’ai reçu des demandes, encore l’an dernier, je ne ferme jamais la porte, mais ce n’est pas, pour l’instant, mon plan de carrière »), mais qu’elle adore analyser en tant que consultante.