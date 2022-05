Sélection des Diables rouges: Roberto Martinez ouvre la porte aux Espoirs

Lors du dernier rassemblement des Diables rouges et les deux matches amicaux en Irlande (2-2) et face au Burkina Faso (3-0), le coach fédéral avait choisi de laisser au repos les joueurs comptant plus de 50 caps.

Ceux-ci sont bien évidemment de retour pour les 4 rencontres de juin en Nations League. Quatre matches en 12 jours et le menu est corsé. La Belgique accueillera, en effet, les Pays-Bas le 3 juin (déjà sold out) avant de recevoir la Pologne 5 jours plus tard. Les deux dernières rencontres auront lieu en déplacement, au pays de Galles (le 11 juin) et en Pologne (le 14 juin).

Quels sont les principaux enseignements à tirer ?

1.Roberto Martinez voit large et appelle deux Espoirs…