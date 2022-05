La dénervation rénale bientôt dans l’arsenal thérapeutique de l’hypertension

L’hypertension artérielle concerne plus de 25 % de la population adulte, soit environ 2,5 millions de personnes en Belgique. Sa fréquence augmente avec l’âge ; on dénombre près de 60 % des personnes âgées touchées par cette pression sanguine trop élevée. Et elle constitue une cause majeure d’accidents vasculaires cérébraux, mais aussi d’infarctus du myocarde et d’insuffisance cardiaque et rénale… Pourtant, on estime qu’un patient hypertendu sur deux n’est pas diagnostiqué comme tel, et que seule la moitié des patients diagnostiqués sont correctement traités et contrôlés.