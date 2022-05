Des étudiants de l’Ephec suspendus après des propos racistes

L’affaire a éclaté à la suite d’une rencontre le 12 mai dernier, entre des élèves du campus de Woluwe-St-Lambert, et de Louvain-la-Neuve. En effet, plusieurs étudiants de Louvain-la Neuve ont envoyé des messages racistes et déplacés dans un groupe de messagerie privée. Rendus publics et circulant désormais sur les réseaux sociaux, ces messages visent des élèves de Woluwe.

« On dirait un groupe de rap afro »

« C’est un gang, il y a 20 noirs et 20 rebeus », « ça fait pas cher le safari », ou encore « on dirait un groupe de rap afro » sont quelques exemples des messages envoyés. Si tout les élèves n’ont pas pris part à cet échange, certaines ont tout de même « liké » les messages.