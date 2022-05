Batibouw s’ouvre ce samedi: «Le salon va répondre à beaucoup d’attentes»

A la barre du salon Batibouw, Frédéric Devos ne compte plus ses heures de boulot depuis de longues semaines. Pourtant, c’est un homme très serein qui nous répond au téléphone. Le stress ? Très peu pour lui, ou alors il le cache (trop) bien. Après un an où le salon de la construction et de la rénovation s’est tenu en distanciel – une expérience qui s’était révélée fort négative, voire même catastrophique –, le directeur de Batibouw est évidemment le mieux placé pour se réjouir de l’organisation physique, et sans restriction aucune, mais avec un changement de date à la clé, d’un événement qui fait partie du décor en Belgique puisque sa première organisation remonte à plus de 60 ans…