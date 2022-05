Roberto Martinez espère retrouver Eden Hazard «à son meilleur niveau» en juin: «Il est à nouveau libre» Le sélectionneur des Diables rouges s’est expliqué sur sa sélection pour les matches de Nations League en juin, tout en donnant quelques nouvelles de son capitaine.

Roberto Martinez a dévoilé sa sélection de 32 joueurs pour les quatre matches de Nations League prévu du 3 au 14 juin, mercredi au Centre national du football à Tubize. Une sélection qui marque le retour des joueurs avec plus de 50 caps, absents de la fenêtre internationale de mars, et accueille deux nouveaux avec Amadou Onana (Lille) et Loïs Openda (Vitesse). « Onana et Openda ont réussi avec les Espoirs, c’était le bon moment de les faire passer chez les Diables », a expliqué Martinez en conférence de presse. « Onana a fait ses preuves au plus haut niveau avec Lille en Ligue des champions. Il est très polyvalent. je le vois comme un numéro 6. Quant à Openda, il présente un profil différent. Il a inscrit 23 buts cette saison toutes compétitions confondues et est également le meilleur buteur de nos U21. Ses statistiques parlent pour lui, il a gagné en maturité. »

Le sélectionneur est aussi revenu sur l’état physique de plusieurs joueurs. « Pour Thorgan Hazard, nous sommes convaincus qu’il sera en forme. Pareil pour Thomas Meunier et Jason Denayer. Ils doivent encore avoir quelques soins, mais les signes sont bons. » Quant à Eden Hazard, qui a retiré la plaque qui le gênait à la cheville, « il se sent à nouveau libre », confie Martinez. « La situation l’inquiétait et parfois, il faut écouter son corps. Il n’a plus de réaction. Il a deux semaines pour se préparer et pourra peut-être jouer un rôle dans la finale de Ligue des champions. J’espère le voir à son meilleur niveau en juin avec les Diables. » Objectif Final Four Avec Thibaut Courtois, Hazard est en effet concerné par la Ligue des champions, dont la finale se tiendra le 28 mai prochain. Et les deux joueurs du Real Madrid ne bénéficieront pas d’un traitement particulier avec les Diables. « La finale se jouera le samedi, ils auront un jour de congé dimanche et sont attendus dès lundi, comme tous les autres, à Tubize. C’est important pour nous d’être ensemble autant que possible en vue de la Coupe du monde. »