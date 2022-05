Focus sur quelques éléments clés pour construire toujours plus durable

Le Belge a une brique dans le ventre et construire sa propre habitation reste un rêve pour une bonne partie de la population. Il est vrai que l’immobilier neuf présente de multiples avantages, comme la possibilité de choisir le terrain, l’agencement ou encore les finitions de son logement. Et puis surtout, les constructions neuves garantissent d’emblée un certain niveau de performance énergétique, ce qui n’est pas négligeable au vu des prix de l’énergie.

Si l’on veut réduire ses factures et son impact sur l’environnement, on peut cependant aller encore plus loin et il est intéressant d’y réfléchir en amont de la construction ou de l’achat d’un bien neuf. Voici donc un échantillon de quelques facteurs clés pris en compte par les constructeurs et promoteurs particulièrement attentifs à l’impact environnemental de leurs projets.