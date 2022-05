Vidéo - Catherine Janssens, luthière: «Le bon instrument, c'est celui que le musicien va oublier»

Vidéo - Catherine Janssens, luthière: «Le bon instrument, c'est celui que le musicien va oublier»

Par MK Publié le 18/05/2022 à 13:20 Temps de lecture: 1 min

Les demi-finales du concours Reine Elisabeth ont lieu en ce moment. Des violoncellistes du monde entier font vibrer leurs instruments pour ce prestigieux concours. L’occasion pour nous de promener notre micro et de capter quelques ondes chez une luthière. Catherine Janssens fabrique et restaure des violons, des altos et des violoncelles dans son atelier, à Bruxelles. Elle nous raconte son métier .