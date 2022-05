Espaces de travail flexibles premium: Welkin & Meraki a déjà franchi l’Atlantique

Welkin & Meraki en tant qu’entité belge n’existe plus. Le concept premium d’espaces de travail flexibles créé en 2018 par Alain Brossé vient d’être racheté par Industrious, une société américaine spécialisée elle aussi dans le travail flexible (elle compte à ce jour 150 espaces dans plus de 50 villes des Etats-Unis et du Royaume-Uni).

Welkin & Meraki dispose de cinq adresses, à Bruxelles, Eindhoven et Paris, et emploie une trentaine de personnes. La société offre des solutions de bureaux partagés ou privés, des espaces de coworking pour les sociétés et des salles de réunion ou de formation.

Pour renforcer encore un peu plus sa mainmise sur le secteur, Industrious a également racheté The Great Room, fournisseur d’espaces de travail flexibles basé à Singapour (il a également des implantations à Hong Kong et à Bangkok).