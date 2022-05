Syrie: le Pentagone dédouane l’armée américaine d’une frappe meurtrière contre des civils

Aucune guerre n’est propre. En 2019, l’armée américaine, engagée en Syrie, a tué des civils lors d’une frappe sur Baghouz. Une enquête du New York Times avait révélé l’affaire, accusant l’armée américaine d’avoir voulu dissimuler la présence de ces victimes. Aujourd’hui, le Pentagone livre le résultat d’une enquête sur ce bombardement. Et dédouane les hommes de l’armée américaine.

L’enquête interne avait été lancée en novembre après la publication du New York Times. Le journal américain affirmait que 70 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été tuées dans cette opération à Baghouz, dernier bastion du groupe Etat islamique (EI), et qu’un juriste militaire avait qualifié l’incident de « possible crime de guerre ».

Au moins 56 morts

Mais l’enquête, dirigée par le général de l’armée de terre Michael Garrett, a conclu que le commandant des forces américaines sur le terrain avait reçu ce jour-là une demande urgente de soutien aérien des Forces démocratiques syriennes (FDS), la coalition de combattants anti-EI soutenus par les Occidentaux dans le nord-est syrien. Le commandant « a obtenu confirmation qu’il n’y avait pas de civils dans la zone de tir » et a autorisé la frappe, indique le général Garrett dans ses conclusions rendues publiques.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a précisé que la frappe avait fait 56 morts, dont 52 combattants parmi lesquels 51 adultes et un adolescent. Quatre civils – une femme et trois enfants – ont été tués. Par ailleurs, deux combattants ont été blessés, ainsi que 15 civils (11 femmes et quatre enfants), a-t-il précisé.

Le rapport d’enquête attribue à des « erreurs administratives » les retards pris dans la mise au jour de ces faits, qui n’ont été révélés que trois ans après par la presse, donnant l’impression que l’armée cherchait à les dissimuler. Mais dans une note de la plus haute hiérarchie de l’armée américaine, également publié mardi, le ministre de la Défense Lloyd Austin s’est déclaré « déçu » d’apprendre que des informations aient été passées sous silence pendant des mois. Il a ordonné aux chefs des commandements militaires américains de s’assurer que toute opération liée à des victimes civiles fasse l’objet d’une enquête.