La Ferme du Chant des Cailles en infraction urbanistique

La Ferme du Chant des Cailles gère un projet d’agriculture urbaine à Watermael-Boitsfort. Elle constitue la seule exploitation d’élevage de moutons à Bruxelles. Elle bénéficie, depuis plusieurs années, d’une relative notoriété dans la capitale. Pour pouvoir poursuivre leurs activités, ses responsables doivent toutefois se mettre en ordre administrativement. Urban.brussels leur a en effet fait parvenir une mise en demeure. La ferme boitsfortoise exerce une activité commerciale sur un site classé. Dans l’état actuel, elle n’en possède pas le droit, explique le secrétaire d’Etat bruxellois de l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels). « On a constaté que leur activité est illégale au regard de l’arrêté de classement. Soit ils arrêtent, soit ils introduisent une demande de régularisation. En ce moment, je ne peux pas anticiper la réponse. Je dois voir la demande, l’analyser », explique Pascal Smet. Les exploitants de la ferme souhaitent poursuivre leur activité. Ils comptent donc demander un permis d’urbanisme. « Quand on a démarré notre activité, on s’est lié avec le propriétaire via une convention précaire. Il y avait cette idée qu’on doive partir un jour. On ne savait pas vers quoi on allait aller, si ça allait réussir. On a chaque fois fait des petits baraquements avec les moyens du bord. Aujourd’hui, on est en train de faire les démarches pour la mise en conformité. On a envie que notre activité soit en règle. On a aussi un peu plus de maturité qu’au début. Notre projet est viable et cela vaut maintenant la peine de le pérenniser », explique Martin Philippart, l’administrateur de la Ferme du Chant des Cailles.