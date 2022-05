Lykke Li: une fantaisie féminine sensuelle

La chanteuse suédoise – qui doit beaucoup de sa notoriété au remix de I Follow Rivers par notre Magician national – publie son cinquième album pour lequel elle retrouve à la production le partenaire de ses débuts en 2008, Björn Yttling (de Peter Bjorn and John). EYEYE (un titre palindrome qui se prononce « eye » et non « aï aï ») a été enregistré dans sa chambre à Los Angeles dans le plus grand dépouillement vocal. Chaque titre est accompagné d’un visuel « narrant l’histoire des éternels cycles de l’amour, de l’addiction et de l’obsession », dit l’intéressée. Une vision romantique d’une « fantaisie féminine » sensuelle qui se veut débarrassée d’instruments digitaux pour préserver les sonorités organiques (elle précise même que son micro a coûté 70 dollars) et la fraîcheur vocale d’une partition analogique intimiste qui nous plonge dans un « hyperspace » aux belles mélodies pop. Comme s’il s’agissait de se promener dans la nature nordique. Les vidéos sont visibles sur toutes les plateformes.

PIAS.