Aurélie Dorzée et Tom Theuns: on embarque, et c’est sans regret!

Ce que font Aurélie Dorzée et Tom Theuns est assez inclassable. C’est de la chanson, pas toujours française, du folk, avec des pointes de pop ou même de jazz, et des réminiscences classiques. Ils chantent tous les deux, jouent de plusieurs instruments et composent. Une musique dès lors très personnelle, faite de leurs amours et de leurs souvenirs. Ce double album se nomme The Seven Gardens. Sept jardins musicaux explorés par le duo sur 21 titres. Chaque jardin possède sa propre atmosphère : folk, baroque, cabaret, humour, oriental, érotique, tropical. Emportés par la magie du chiffre 7, ils jouent de sept instruments et chantent en sept langues Vous avez compris, c’est à un véritable voyage qu’Aurélie et Tom nous convient. On embarque, et c’est sans regret : le voyage est féerique.

Double album Home Records