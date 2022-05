Emeli Sandé: une voix toujours aussi subtile et troublante

Après un début en fanfare en première partie de Coldplay il y a dix ans, les choses se sont un peu calmées pour la chanteuse écossaise multiprimée. Ce qui lui permet de signer un nouveau contrat avec un label indépendant et de ne plus en faire qu’à sa tête artistiquement. Sur ce quatrième album, essentiellement réalisé à la maison durant les confinements, Emeli s’essaie donc à un environnement sonore plus synthétique, ce qui ne gêne en rien sa voix toujours aussi subtile et troublante. Elle a produit elle-même ce disque qui nage en eaux variées, entre R’n’B, soul et pop, sur le mode intimiste très personnel. Plus que jamais, Emeli est ici authentique et sincère. La vraie Sandé en quelque sorte !

Chrysalis-PIAS.