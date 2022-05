Avishai Cohen: un trio d’une formidable unité

Les musiciens de jazz israéliens doivent avoir un truc, une prédestination, que sais-je ? Après les magnifiques derniers albums d’Avishai Cohen le trompettiste, de Yonathan Avishai, d’Oded Tzur, voici Shifting Sands, les sables mouvants dans lesquels Avishai Cohen, le contrebassiste, ne s’enlise jamais, bien au contraire. Lui qui a joué avec des orchestres, mené de petits ensembles, chanté, revient ici à son format préféré, celui du trio, avec des complices exceptionnels : Elchin Shirinov, un pianiste d’Azerbaïdjan, et Roni Kaspi, une batteuse israélienne de 22 ans. Elle accompagne des gars de 40 (Shirinov) et 50 ans (Cohen), mais cette différence d’âge s’évapore dès que le trio joue. La musique d’Avishai Cohen est très belle, multiple, colorée, tantôt enlevée, tantôt intime. Et les trois complices la mènent à un état de jouissance absolue. « J’ai une idée claire de ce que je veux », raconte Avishai Cohen, « mais les musiciens ont une totale liberté. Pour moi, c’est ça le jazz d’aujourd’hui. C’est la forme de musique la plus démocratique qui soit, mais il faut s’investir et respecter les autres, être soi-même et accorder aux autres la liberté de l’être aussi. » Ce trio est d’une unité formidable. Il suffit d’écouter pour comprendre la passion qui les anime. Il suffit d’entendre la complicité de Cohen et Shirinov sur « Dvash » par exemple. Ou d’applaudir les impros en solo de Cohen, subtilement poussé par Kaspi. On est emportés.

Naïve