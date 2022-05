Orages, grêle, rafales de vent… toute la Belgique placée en alerte jaune

Le temps sera très instable ces jeudi et vendredi.

Les maxima varieront entre 19ºC en bord de mer, 25ºC dans le centre du pays et 28ºC dans le sud. En cas d’averses orageuses, des coups de vent proches de 70 km / h pourront se produire, surtout sur l’est du pays.

Des averses orageuses se déverseront sur l’ouest et le centre de la Belgique jeudi en début de journée, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Les ondées orageuses se décaleront ensuite vers l’est en cours d’après-midi. L’IRM a placé l’ensemble du pays en alerte jaune.

Vendredi, le temps sera variable et de nouvelles averses orageuses reviendront à partir de la France avec des pluies parfois courtes mais intenses. Un risque de grêle et de coups de vent n’est pas exclu.

Un temps sec avec des éclaircies reviendra ensuite sur l’ouest du pays en cours d’après-midi, puis gagnera les autres régions en soirée. Les maxima varieront entre 18ºC en bord de mer, 23ºC en Campine et localement 25ºC en Gaume.

Samedi, le temps sera généralement sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Une petite averse restera encore possible sur le nord du pays. Les maxima varieront entre 17 et 21ºC avec un vent généralement modéré d’ouest.