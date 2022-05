Yessaï Karapetian: une ampleur luxuriante

Yessaï Karapetian est un pianiste franco-arménien de 28 ans. Cet album, son premier, est énergique, ambitieux, il l’a complètement composé. Il est avec Théo Mouton à la batterie, son frère Marc Karapetian à la basse, Gabriel Gosse à la guitare et Mounir Sefsouf au sax. « J’ai pris six ans à composer mon groupe pour cet enregistrement, j’ai testé des dizaines d’instrumentations, du solo ou nonet, des instruments occidentaux, arméniens, de l’électronique. » Mais il a trouvé, et bien trouvé. L’album a été enregistré à cinq dans le même studio, ce qui lui donne un son et une énergie remarquables. La musique est le plus souvent triomphante, sauf dans « Doppelganger 10 », qui montre la part sombre de l’artiste. « Dernier Madrigal » pourrait être joué avec un orchestre symphonique. Mais le quintet lui donne une ampleur luxuriante. Très beau.