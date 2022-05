Voitures électriques: du changement pour les automobilistes belges

Il va y avoir du changement pour les propriétaires de voiture électrique en Belgique. Le géant américain Tesla, propriété d’Elon Musk, a en effet annoncé, ce mercredi, qu’il allait autoriser les propriétaires de voiture électrique des autres marques à recharger leur véhicule à différentes stations de recharge rapide de Tesla.

Neuf stations de recharge rapide (Anvers, Arlon, Edegem, Heusden-Zolder, Lokeren, Namur, Remouchamps, Verviers et Wavre) et 141 superchargeurs individuels font partie du projet pilote en Belgique, ce qui a contribué à créer le plus grand réseau de recharge rapide du pays.