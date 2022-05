Patrick Peter, organisateur de Spa-Classic: «La voiture ancienne est plus que jamais un objet de liberté»

Après deux années d’interruption dues au covid, Spa-Classic fêtera enfin sa 10e édition, ce week-end à Francorchamps. Et avec neuf plateaux de voitures faisant la part belle aux sports-prototypes, aux GT et aux voitures de Tourisme, l’édition 2022 s’annonce sous les meilleurs auspices. « Le nombre de concurrents s’est accentué dans chacune de ces neuf catégories », se réjouit l’organisateur Patrick Peter, à la manœuvre d’une bonne quinzaine d’autres épreuves réunies sous la bannière de « Peter Auto », comme Le Mans Classic, le Tour Auto, le Grand Prix de l’Âge d’Or, etc.

Alors que Le Mans Classic (30 juin-3 juillet) est l’incontestable fleuron de votre calendrier, passer par Francorchamps était un incontournable ?