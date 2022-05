La guerre entre Russes et Ukrainiens a éclaté aussi à Little Odessa, New York

Nulle part aux Etats-Unis ne vivent autant de Russes et d’Ukrainiens qu’à Brighton Beach, au sud de New York. La guerre de Poutine oblige les habitants à redéfinir leur vivre ensemble. Et sa haine s’est déjà répandue dans le monde entier, comme on peut le constater à Little Odessa.

Au départ, Angelina nous révèle ne pas avoir envie de parler de la guerre. Puis elle finit par se laisser aller ; on ne peut plus l’arrêter, et ses yeux se remplissent de larmes. « Jamais je ne pardonnerai », déclare-t-elle. « Brighton Beach ne sera plus jamais comme avant. »

Angelina, qui demande à n’être appelée que par son prénom, est propriétaire d’un magasin de vêtements à Brighton Beach, Brooklyn, au sud de New York. Elle a grandi en Ukraine. Ses parents vivent toujours à Kiev et refusent de partir. Son frère de 35 ans s’attend chaque jour à être enrôlé dans la défense nationale. Angelina se tient, effondrée, devant son magasin recouvert de drapeaux ukrainiens : « Des gens sont entrés dans mon magasin et m’ont lancé que les images de l’invasion n’étaient que pure fiction. De la pure fiction ! Je ne comprends pas comment on peut être aussi aveuglé. »