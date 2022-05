Bruxelles: une semaine e-santé en juin pour mieux comprendre le dossier de santé partagé

Le Réseau Santé bruxellois organisera une semaine « e-santé » du 13 au 17 juin pour familiariser les Bruxellois et Bruxelloises avec leur dossier de santé partagé, un outil numérique reliant patient, médecins et hôpitaux afin de favoriser pour chacun une vue globale de l’historique de santé, a annoncé mercredi la plateforme de coordination.

La campagne « Votre santé en 1 clic ! » se déclinera dans les médias, les transports en commun et sur les réseaux sociaux avant de proposer des débats (notamment sur la sécurité du partage électronique de données santé) et des séances d’information aux citoyens et citoyennes dans plusieurs communes et hôpitaux de la capitale. Trois visioconférences sont également au programme pour présenter les avantages de l’outil, comment y accéder et qu’y faire.