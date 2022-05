Un quatrième loup installé en Wallonie?

Un troupeau de brebis a été attaqué par un grand prédateur à Saint-Hubert ; treize bêtes sont mortes. Chien ou loup ? L’identité de l’agresseur est encore inconnue. Mais il pourrait s’agir d’un loup. Et il pourrait avoir élu domicile dans le coin.

Un quatrième loup s’est-il installé ou est-il en passe de s’installer en Wallonie du côté de Saint-Hubert ? C’est la question que se posent les experts après une attaque de prédateur qui a coûté la vie à 13 brebis, il y a deux jours. Un éleveur de la région, dont les brebis venaient de sortir pâturer après le sevrage de leurs agneaux, a trouvé le corps d’une bête et des recherches supplémentaires ont permis de trouver 11 cadavres égorgés. Les morsures nettes et profondes laissent penser au modus operandi d’un loup. Deux animaux ont dû être euthanasiés, d’autres ont été blessés dans ce qui ressemble à ce que les experts nomment un surplus killing, lorsqu’un loup saisi d’une sorte de frénésie tue plus de bêtes qu’il n’en mange. Certains animaux ont en effet été consommés, d’autres pas.