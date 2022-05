Tensions politiques autour de l’abattage rituel: «Le cordon sanitaire politique vient de prendre un sérieux coup»

A l’occasion d’une présentation préalable des propositions d’ordonnance visant à imposer l’étourdissement préalable, la tension est montée d’un cran lorsque Jonathan de Patoul (Défi), coauteur d’une proposition déposée avec Groen et l’Open VLD, a sollicité la présentation de celle-ci avant celles du Belang et de la N-VA.

La commission de l’environnement du parlement bruxellois a entamé mercredi une série d’auditions pour alimenter la réflexion sur l’opportunité ou non d’imposer l’abattage des animaux avec un étourdissement préalable, comme en Flandre et en Wallonie.

Sa demande a été rejetée par 8 voix contre 5, ce que n’a pas manqué de faire observer le MR, reprochant au PS et à Ecolo, qui s’y sont opposés, de « choisir de donner la priorité au texte du Vlaams Belang sur l’interdiction de l’abattage sans étourdissement pour politiser le débat et éviter la discussion de fond ». « Le cordon sanitaire politique vient de prendre un sérieux coup », a réagi Georges-Louis Bouchez, président du MR.

Les premières auditions ont permis d’entendre, jusqu’en début d’après-midi, les représentants du Consistoire central israélite de Belgique, du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB) et de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) ainsi que de l’abattoir d’Anderlecht et de la Fédération des boucheries Halal, dans un climat d’écoute plus serein.

À lire aussi Le PS bruxellois ne veut pas interdire l’abattage rituel

Les représentants des communautés juive et musulmane ont fait part de leur sensation d’être dans le viseur pour leurs convictions religieuses dans la mesure où d’autres formes de mise à mort à des fins alimentaires ne sont pas visées par les mêmes préoccupations en Belgique.

Pour plusieurs d’entre eux, il y a aussi lieu de s’interroger préalablement aussi sur l’impact de l’étourdissement, le mot-clé de l’ensemble du débat, sur la souffrance animale.

D’après le grand Rabin de Bruxelles, Albert Guigui, dans les abattoirs, de nombreuses bêtes sont mal étourdies et saignées conscientes ou en train de se réveiller. Chez les bovins, cela concernerait entre 6 et 16 % des bovins. Le nombre de bovins abattus selon le rite religieux de l’« ashrita » serait cent fois moins élevé que le nombre de bovins abattus suite à l’échec de l’étourdissement préalable.

Pour le président du Consistoire central israélite de Belgique, Philippe Markiewicz, à suivre la logique des propositions d’ordonnance sur la table, il faudrait interdire tout abattage car l’abattage à la chaîne et le transport des animaux sont une « horreur ». Celui-ci a invité les députés bruxellois à constituer un organe de réflexion avec les représentants de tous les cultes reconnus et de la laïcité pour permettre un « dialogue ouvert fidèle aux principes de la démocratie éclairée ».

Il n’a pas été contredit par les représentants de l’Exécutif des musulmans de Belgique, Mehmet Ustun et Coskun Beyazgül. Pour ceux-ci, dans les propositions sur la table, on ne s’intéresse qu’aux derniers instants de la vie de l’animal et non au bien-être de celui-ci tout au long de la vie, qui est une préoccupation de l’islam depuis 14 siècles.