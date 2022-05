Un trail de 90 heures et 600 km, l’exploit de Merijn Geerts

Six cent trois kilomètres parcours en 90 heures de course : un Belge s’est octroyé ce mercredi un record du monde. Il s’appelle Merijn Geerts et il a remporté en Allemagne une course dénommée « The race of the champions – Backyard masters », dont le départ avait été donné samedi à Rettert. Le principe : parcourir une boucle longue de 6,7 kilomètres le plus de fois possible avec une limite de temps maximum d’une heure par tour. C’est le concept des « backyards », avec un départ donné toutes les heures, et un nombre de participants qui diminue d’heure en heure jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un « debout », désigné vainqueur.