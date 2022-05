Ken Nkuba Tshiend (Charleroi): «Il y a quelques mois, j’étais tout seul…»

Auteur d’un magnifique but samedi dernier, Ken Nkuba Tshiend s’affirme avec le Sporting en cette fin de saison, après une longue traversée du désert. Mais il ne s’emballe pas.

Samedi, les Zèbres vont clore leur saison par un déplacement à Gand. Pour Ken Nkuba Tshiend, c’est un peu le retour là où tout a commencé. Il y avait réalisé ses débuts en octobre 2018, lancé par Felice Mazzù. C’est aussi contre Gand que tout avait recommencé pour le jeune Montois, au Mambourg cette fois. Contre ces mêmes Buffalos, il avait refermé une douloureuse parenthèse effectuant son retour après une grave blessure au genou gauche et 13 mois de galère. Depuis, il a pris du galon, détrôné Tchatchoua sur le flanc droit, enchaînant les titularisations et même, depuis deux semaines, des actions décisives. Comme ce but magnifique le week-end dernier contre Malines, sous les yeux du coach des Espoirs belges, Jacky Mathijssen. À vingt ans, il concrétise enfin les espoirs suscités par son éclosion précoce.