Les dangers des bouchons de Champagne, première cause de cécité accidentelle

Devoir abandonner le tour d’Italie à cause d’un bouchon de liège, telle est la triste nouvelle qu’a dû annoncer ce mercredi le cycliste érythréen Biniam Girmay. La veille, il était pourtant tout sourire après avoir remporté l’étape du Giro. Mais au moment de fêter sa victoire sur le podium, le bouchon de la bouteille de prosecco qu’il tenait à la main lui a sauté dans l’œil. Un accident plutôt rarissime dans le milieu sportif, mais que l’on découvre le plus souvent lors des fêtes de fin d’année, et qui est la première cause de cécité accidentelle. Du moins en France, selon l’association des assureurs Attitude Prévention. En Belgique, aucune statistique n’existe sur ce phénomène.