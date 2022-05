Diables rouges: pour Martinez, c’est le bon moment pour Openda

Il y a également deux nouveaux : Onana et Openda. Les absents, eux, peuvent se faire du souci en vue du Qatar.

Le retour des cadres dont Eden Hazard

Après l’anomalie du mois de mars où Roberto Martinez avait repris des éléments sous les 50 sélections, retour à la normal pour les quatre matchs de Nations League disputés au mois de juin. En toute logique, les tauliers que sont Courtois, De Bruyne, Eden Hazard et Lukaku pour ne citer qu’eux ont été rappelés par leur sélectionneur catalan. « C’est important d’être ensemble un maximum de temps durant ce rassemblement de juin étant donné que celui de septembre sera très court (NDLR : 7 jours), a indiqué un Roberto Martinez très ambitieux à l’aube de défier les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles. On veut gagner les quatre matchs du mois de juin et se rapprocher de la qualification pour le « Final Four ».