Union européenne: «La Commission doit prendre au sérieux la gestion du pantouflage»

On est à un moment critique pour la Commission européenne. Elle doit prendre au sérieux la gestion du pantouflage. Sinon, les problèmes deviendront systémiques, et cela va éroder la confiance des citoyens dans les institutions, et l’image de celles-ci. » Emily O’Reilly, médiatrice européenne, n’y est pas allée par quatre chemins en présentant, mercredi, les conclusions de l’enquête que ses services ont menée, une année durant, sur ce phénomène. Pantoufler, c’est quitter le service public qui vous emploie (en l’occurrence, ici, les cabinets et l’administration de l’exécutif communautaire) pour rejoindre le secteur privé. Avec toutes les questions que cela peut poser en termes de conflits d’intérêts et, par extension, de suspicion quant à l’intégrité des intéressés.