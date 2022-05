Portraits de femmes, de la préhistoire à nos jours

Avec « Portrait a Lady », la Fondation Boghossian expose 85 œuvres représentant la femme à diverses époques et dans différents styles.

Semblant montrer la voie vers les eaux bleutées de la piscine extérieure de la Villa Empain, deux sirènes en béton de Joanna Vasconcelos accueillent les visiteurs de la nouvelle exposition de la Fondation Boghossian : Portrait of a Lady.

Comme son titre le laisse entrevoir, celle-ci livre un portrait de « la » femme à travers 85 œuvres. Les plus anciennes remontent à la préhistoire avec une série de moulages de statuettes de Vénus rassemblées dans la Chambre Nord. À leurs côtés, on découvre un fragment de tissu copte figurant un buste de femme et une série de statuettes africaines aux formes généreuses mettant en évidence le culte de la fertilité.

Bien d’autres visions de la femme nous sont proposées ensuite à travers cinq grandes thématiques : À l’origine, Femmes dans un intérieur, Nue : modèle, muse, Portraits et autoportraits et La question du genre.