Coupe du monde au Qatar: une lettre ouverte pour reverser les primes Fifa aux victimes des chantiers

A six mois du coup d’envoi du Mondial au Qatar, dix organisations signent une lettre ouverte pour demander à la Fifa de reverser les primes aux victimes des abus. « Les abus étaient prévisibles et évitables », pointe Amnesty international dans un rapport intitulé Prévisible et évitable. « L’existence des abus massifs dans le droit du travail était documenté » au moment où la Coupe du monde a été attribué à l’émirat, souligne l’ONG de défense des droits humains. La lettre ouverte est signée, notamment, par Amnesty international, Human Rights Watch, Business & Human Rights Resource Centre.

Ces 420 millions d’euros, qui pourraient être réinjectés dans un programme de réparation destiné aux travailleurs et travailleuses migrants, ne représentent « qu’un petit pourcentage des revenus anticipés par la Fifa, soit 5,7 milliards de dollars », indique la lettre ouverte. « La Fifa et le Qatar devraient travailler de concert avec les syndicats, l’Organisation internationale du travail et la société civile pour mettre en place un programme complet et participatif pour offrir un recours » à cette manne de travailleurs précaires du pays du Golfe. Les signataires reconnaissent les efforts faits par le pays du Golfe pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. « Mais pour de nombreux travailleurs, ces réformes arrivent trop tard. »