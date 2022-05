«À propos», le podcast du Soir du 19 mai: la dette wallonne, les solutions européennes pour s’affranchir du pétrole russe...

19/05/2022

Le gouvernement wallon entame ce jeudi son conclave budgétaire pour ajuster le budget 2022. Entre déficits structurels et plans de relance, la bourse régionale semble bien vide. Eric Deffet, qui couvre la politique wallonne, s’est plongé dans les chiffres. Il nous explique combien d’argent il va falloir trouver et où aller le chercher.

La Commission européenne a présenté son grand plan pour s’affranchir des énergies fossiles russes. La guerre en Ukraine a bousculé la politique européenne en matière d’énergie. Il s’agit de sécuriser les approvisionnements en hydrocarbures, mais aussi d’accélérer la transition énergétique. L’Union européenne prévoit de réduire ses importations de gaz russe de ⅔ d’ici la fin de l’année. Notre spécialiste environnement Michel De Muelenaere nous détaille ce nouveau plan.

Les demi-finales du concours Reine Elisabeth ont commencé cette semaine. Des violoncellistes du monde entier font vibrer leurs instruments pour ce prestigieux concours. L’occasion pour nous de promener notre micro et de capter quelques ondes chez une luthière. Catherine Janssens fabrique et restaure des violons, des altos et des violoncelles dans son atelier, à Bruxelles. Elle nous raconte son métier.

