Energie: des achats groupés européens pour faire baisser les prix

Se défaire de la dépendance aux hydrocarbures russes est une chose, faire baisser les prix en est une autre. En marge de son plan REPowerEU, la Commission européenne s’est également penchée sur les solutions à court terme pour tenter de refroidir le marché et soulager les consommateurs – particuliers et entreprises – confrontés à l’explosion de leurs factures. Hélas, « il n’y a pas de solution miracle », reconnaît un haut fonctionnaire européen. « On ne va pas réduire les factures de gaz d’un coup de baguette magique ».