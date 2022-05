La mer du Nord, future «centrale électrique verte de l’Europe»

L’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique s’associent pour doper la production d’électricité d’origine éolienne en mer du Nord et y atteindre une puissance de 150 GW d’ici 2050. En ligne de mire : la neutralité climatique et la sécurité énergétique, mais aussi le développement de l’hydrogène vert.