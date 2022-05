L’Excel Mouscron met tout en œuvre pour éviter la faillite

Les dirigeants hurlus, la Ville de Mouscron et l’Intercommunale IEG ont décidé d’unir leurs forces pour sauver le matricule 216.

En proie à de sérieux soucis financiers qui ne lui permettent plus d’assurer le paiement de ses joueurs et de ses fournisseurs depuis plus de deux mois, l’Excel Mouscron est toujours à la recherche d’un repreneur afin de pouvoir évoluer en D2 amateurs ACFF la saison prochaine.