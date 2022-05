Energies: le plan européen pour se passer du gaz et du pétrole russes

La guerre de Vladimir Poutine en Ukraine a bouleversé le marché mondial de l’énergie. L’Union européenne veut se passer du gaz et du pétrole russes le plus rapidement possible. La Commission met sur la table une ambitieuse feuille de route.

La sanglante invasion de l’Ukraine par la Russie a brutalement mis les Européens devant la réalité de leur dépendance au pétrole et au gaz provenant d’un Etat belliqueux. Depuis lors, les Vingt-Sept courent après un modèle plus stable et plus éthique. Et, divine surprise, les conditions pour y arriver croisent parfaitement la logique d’un autre objectif : réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et devenir, en 2050, un continent climatiquement neutre.