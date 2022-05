Guerre en Ukraine: le jeu d’équilibriste de la Turquie avec l’Otan et l’UE

Depuis le début du conflit en Ukraine, la Turquie tente de ménager ses relations avec la Russie, tout en vendant des armes à l’Ukraine. Le pays se pose en interlocuteur privilégié des deux pays, au risque de souffler le chaud et le froid avec l’Union européenne et l’Otan.

Au début du conflit en Ukraine, la chanson était entamée à l’envi par les soldats ukrainiens pour se donner du courage. « Les envahisseurs sont venus en Ukraine, avec leurs nouveaux uniformes et leurs véhicules militaires, mais il manque quelque chose dans leur inventaire : Bayraktar, Bayraktar ! » Bayraktar, du nom de cette entreprise de drones de combats turcs d’une efficacité redoutable, qui a déjà fait ses preuves lors du conflit qui a opposé l’Arménie à l’Azerbaïdjan. L’entreprise est une vitrine pour la Turquie, qui fait commerce de ses drones avec de nombreux pays, et son directeur de la technologie n’est autre que le gendre de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Avant la guerre, l’Ukraine en avait acquis une vingtaine. Une dizaine de plus a pu lui être livrée après l’invasion russe.