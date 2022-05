Wallonie: 505 millions à trouver pour maîtriser les déficits et la dette

Le conclave budgétaire s’est ouvert à Namur. Le dérapage doit être corrigé pour préserver l’avenir d’une région confrontée à des crises successives et à une nécessaire relance.

Après une prise de contact mercredi midi, les ministres du gouvernement wallon PS-MR-Ecolo entament, ce jeudi, le conclave qui devrait leur permettre d’aboutir à l’ajustement du budget 2022. Timing ? Inconnu… Déficits, endettement et crises successives : les temps sont très durs. Et l’exercice est inédit à maints égards, ce qui le rend compliqué et incertain.

Ce conclave est en effet une première depuis le retrait du libéral Jean-Luc Crucke, dont l’expérience et la capacité de persuasion faisaient autorité. Du coup, il s’agit aussi d’une première pour Adrien Dolimont, son jeune successeur, qui passe ici un examen délicat. Cet ajustement est aussi le premier à devoir identifier les pistes d’économies structurelles nécessaires pour contenir l’endettement.