Le Conservatoire de Bruxelles n’attend plus que son permis de rénover

Attendu depuis 40 ans, l’avant-projet de la restauration du Conservatoire de Bruxelles est prêt. Beliris, la SA Conservatoire et les bureaux d’études Origin, A2RC, FVWWarchitecten l’ont présenté aux professeurs, aux élèves, aux habitants du quartier. La demande de permis devrait être introduite avant la fin de l’année. Le coût total de la rénovation et de l’extension des bâtiments est évalué à 75 millions d’euros, dont 15 apportés par Beliris, 20 par la Régie des Bâtiments de l’Etat, 20 par la Communauté flamande et 20 par la Fédération Wallonie-Bruxelles.