Reine Elisabeth: la force de la légèreté

Récitals

James Baik (Américain, 20 ans)

Un petit jeune homme qu’on pourrait croire discret, mais qui, très vite, révèle une belle maturité avec un vrai sens de la partition. À 20 ans seulement (21 ans début juin), l’Américain James Baik ouvre cette cinquième session de demi-finale avec gourmandise et envie. Charmant et décidé dans le « Moderato » de son Concerto n. 1 en ut majeur de Joseph Haydn, il trouve une jolie légèreté dans la cadence. Son « Adagio » est élégant, avec un vrai sens de la mélodie. Avant une conclusion par un « Allegro molto » d’une belle maîtrise, nourri de regards vers les premiers violons et vers Vahan Mardirossian, qui dirige l’Orchestre royal de chambre de Wallonie. Simple et évident.