Vincent Kompany dans le viseur de Wolfsbourg: «Beaucoup de rumeurs circulent»

Même à quelques jours d’un Topper sans enjeu, ce n’est pas une rumeur qui va troubler Vincent Kompany dans la préparation du dernier match de la saison. Il s’en était même gaussé il y a quelques semaines quand son nom avait été associé à Burnley, en lutte pour éviter la relégation en Championship. « En cette période de l’année, beaucoup de rumeurs circulent et de nombreux coaches sont cités un peu partout. Je sais comment ça va, j’entends tout… même des blagues du 1er avril. »

Vieilles connaissances

La présence dans le noyau de Wolfsbourg d’anciens Anderlechtois qu’il a connus depuis son retour au Sporting en 2019 (Sebastiaan Bornauw aux côtés duquel il a joué… un match et Lukas Nmecha, son buteur la saison passée) suffit-elle à en faire un candidat dans un club qui vient de virer son coach (Florian Kohfeldt) et qui a un œil attentif sur ce qui se passe en Jupiler Pro League ? Outre les deux joueurs déjà cités, le VFL comptait cette saison dans ses rangs Koen Casteels, Aster Vranckx et Dodi Lukebakio (qui va retourner au Hertha Berlin). De source allemande, le passage du côté de la Volkswagen Arena est qualifié d’improbable. S’il figure sur une liste d’entraîneurs potentiels, il est en tout cas loin d’être le premier choix puisqu’il apparaît qu’il n’y a eu aucune approche officielle, que ce soit dans son entourage et au niveau d’Anderlecht.