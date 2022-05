Abattage rituel: tension au début des auditions au Parlement bruxellois

Pour rappel, trois partis de la majorité, Défi, Groen et l’Open VLD, ont déposé une proposition d’ordonnance qui vise à imposer l’étourdissement préalable pour tout abattage. Ce texte a irrité d’emblée les partenaires Ecolo et PS. Les auditions se sont tenues mercredi dans un climat serein. Un différend a toutefois émergé en début de séance entre Défi, le PS et Ecolo. Le règlement prévoit que les textes soient présentés par leurs auteurs dans leur ordre d’arrivée au Parlement. Le Vlaams Belang a donc introduit son texte, suivi par la N-VA et par Défi. Les amarantes ont demandé en vain de débuter par leur présentation. Ecologistes et socialistes ont refusé au nom du respect du règlement. Certains chez Défi et au MR y ont vu une manœuvre d’associer le texte de Défi à celui du Belang. Les libéraux parlent même d’une rupture du cordon sanitaire, puisque le Belang a évoqué son texte en premier. Du côté du PS et d’Ecolo, on s’insurge contre une telle accusation. « C’est un faux problème. On aurait pu voter pour changer l’ordre du jour, mais ça ne valait pas la peine de créer un incident pour ça. Le cordon sanitaire, c’est respecter les règles et en même temps ne pas leur laisser d’espace. Quand le Belang a défendu sa position, on est tous sorti. On s’est juste dit “Il faut qu’on en finisse le plus vite possible” », indique la députée PS Véronique Jamoulle. « Il ne s’agissait pas de l’examen des textes, juste de leur présentation », lance le député Tristan Roberti (Ecolo).