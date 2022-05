Première rencontre entre 777 et Demeyer: comment le Standard veut s’impliquer à Liège

Une délégation de haut niveau du Standard, avec trois représentants de 777 Partners, a rencontré le bourgmestre de Liège pour tracer les contours d’une future collaboration entre le club et « sa » ville. Une réunion fructueuse. Explications.

Les nouveaux propriétaires du Standard de Liège passent à la vitesse supérieure ces derniers jours. Après l’officialisation de l’Irlandais Fergal Harkin comme directeur sportif en provenance directe du très prestigieux club de Manchester City, les « Rouches » s’attaquent à plusieurs chantiers de front.

Outre ceux liés au volet purement sportif (entraîneur) et interne au club (choix d’un CEO définitif et d’un directeur financier), 777 Partners compte également s’investir dans la vie locale. Du moins est-ce le message que le fonds américain veut faire passer. Ainsi, une toute première rencontre entre les autorités communales de la Ville de Liège et les représentants du club principautaire s’est tenue ce mercredi à la Violette.