Festival de Cannes: coup d’envoi de la compétition avec Félix Van Groeningen

La compétition commence et déjà la Belgique est à l’honneur, avec Les huit montagnes, des Flamands Félix Van Groeningen et sa femme Charlotte Vandermeersch. Si Charlotte Vandermeersch avait déjà collaboré au scénario de Alabama Monroe, c’est la première fois qu’elle passe derrière la caméra. Et c’est la première fois que Félix Van Groeningen est en compétition. Mais Cannes se souvient de lui pour le buzz créé par l’équipe nue à vélo sur la Croisette pour la présentation de La merditude des choses à la Quinzaine des réalisateurs en 2009.