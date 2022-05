Voitures: le danger des grosses cylindrées (infographies)

Chaque année, la Belgique connaît près de 500 accidents mortels. Selon les calculs du « Soir », il apparaît que plus la cylindrée augmente plus l’accident risque d’être mortel.

En 2020, 30.232 accidents se sont produits sur les routes belges. Un chiffre en constante diminution, et particulièrement en 2020 à la suite de la crise du coronavirus et la baisse des déplacements. Cette année-là, 499 personnes ont trouvé la mort : soit sur le coup (dans 75 % des cas), soit dans les 30 jours qui ont suivi la collision. Parmi eux, il apparaît que plus la cylindrée augmente, plus l’accident risque de déboucher sur une issue mortelle.