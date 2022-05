Cannes dans le monde d’après

Dix mois et pas douze ! Dix mois qu’on vivait un Cannes sous haute surveillance sanitaire, avec test salvaire toutes les 36 heures. Un casse-tête et une épée de Damoclès. C’était en juillet dernier. Mais c’était bien mieux que de ne pas vivre de festival du tout comme en 2020. Nous revoici en mai et tout redevient normal sur la Croisette. La foule, les files d’attente, le soleil, les échelles attachées aux arbres, des smokings en plein après-midi et tous ceux qui rêvent d’avoir une place pour voir Tom Cruise and Cie. Vincent Lindon, président du jury, a envie d’aimer. Il y a plein de films qui donnent envie. On s’embrasse et à bas les masques en toute légalité ! Certes, les panneaux sont toujours là pour inviter à porter le masque, à se distancier. Même une voix d’ascenseur conseille de porter le masque durant toute la projection… Le virus n’a pas disparu, il prépare d’autres variants mais il n’est plus au centre des préoccupations cannoises.