Festival de Cannes: Tom Cruise hystérise la Croisette

Il l’a fait ! Une arrivée en hélicoptère sur la Croisette. Ce ne pouvait pas être moins pour l’homme des missions impossibles. C’est la magie de Cannes. Pour ce marathon cannois où il n’a accordé aucune interview, Tom Cruise a enchaîné le photocall en costume bleu et chemise blanc, une conversation devant près de mille personnes (pas mal sont restés dehors) en simple pull noir sur pantalon noir et bien sûr en smoking, la fameuse montée des marches du très attendu Top Gun : Maverick, une très bonne surprise, un vrai divertissement, un film de cinéma avec ce qu’il faut de spectaculaire. Fidèle à lui-même, Tom Cruise a pris le temps d’aller vers son public avant de rejoindre le tapis rouge où il a pris la pose devant une nuée de photographes. Et dans le ciel passe et repasse la patrouille de France rendant hommage à la star hollywoodienne. Frissons.