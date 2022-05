Bruxelles: le métro interrompu pendant 45 minutes pour une bagarre

A la suite d’une bagarre survenue mercredi soir, des personnes ont été signalées sur les voies à hauteur de la station de métro de la gare du Midi à Bruxelles, a indiqué vers 22h15 le porte-parole de la Stib, Guy Sablon. En conséquence, les lignes de métros 2 et 6 ont été interrompues entre 20h30 et 21h15 entre les stations Trône et Osseghem.

«Quand des personnes sont signalées sur les voies, on coupe le courant par mesure de sécurité», a expliqué Guy Sablon.